Mulher encontra quatro cobras dentro de vaso sanitário

Austrália - No estado de Queensland, na Austrália, uma mulher encontrou quatro cobras dentro do vaso sanitário.

Segundo informações da CNN Internacional, a mulher é Sofie Pearson, de 25 anos. O caso aconteceu no último domingo.

Sofie contou que teve dificuldade em usar a descarga do banheiro e ficou “um pouco confusa”. Então, ela resolveu abrir a tampa do vaso sanitário para verificar o problema e se deparou com as quatro cobras.

A maior delas tinha cerca de um metro de comprimento.

Em seguida, a mulher chamou um amigo para ajudá-la e devolver as cobras para a natureza.

O Departamento de Meio Ambiente do estado australiano informou que a espécie de cobra em questão não é venenosa e costuma se alimentar de rãs e lagartos.