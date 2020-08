Mundo supera os 25 milhões de casos confirmados de covid-19

Rio - Mais de 25 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados no mundo, boa parte nos Estados Unidos e no Brasil, onde a pandemia provocou mais de 120.000 mortes, e na Índia, que neste domingo (30) bateu o recorde mundial de contágios em apenas um dia.



Desde que a covid-19 surgiu na China no fim do ano passado foram registrados pelo menos 25.085.718 casos e 843.778 mortes, de acordo com um balanço da AFP atualizado neste domingo, com base nos números oficiais dos países.



Quase quatro em cada 10 contágios foram registrados nos Estados Unidos e Brasil, os dois países mais afetados, com 5,9 milhões de casos (182.808 óbitos) e 3,8 milhões de casos (120.828 falecimentos) respectivamente.



O Brasil superou no sábado a marca de 120.000 mortos. Ao contrário da Europa e Ásia, onde o vírus avançou com força e depois iniciou uma trajetória de queda, no Brasil avança em ritmo lento e devastador, afirma Christovam Barcellos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



"Isso é inédito no mundo. Desde o começo da pandemia o Brasil mostrou uma curva de casos e de óbitos diferente de outros países, muito lenta", declarou à AFP.



"Agora está estabilizada, em torno de 1.000 óbitos e 40.000 casos por dia. O Brasil não passou o pico", acrescentou.

Desde que o vírus atingiu o país, a crise se tornou uma questão política. O presidente Jair Bolsonaro condenou a "histeria" a respeito do vírus e atacou governadores e prefeitos que adotaram medidas de isolamento social.



Analistas apontam que a falta de uma mensagem coerente dos governantes brasileiros é responsável pelo fracasso do país em achatar a curva.



Outro país da América do Sul superou no sábado uma barreira trágica: a Argentina atingiu 400.000 contágios. O ritmo de progressão do número de novos casos disparou nos últimos sete dias, a 35%.



Em meio a um recorde de contágios, o governo anunciou a prorrogação das medidas de confinamento até 20 de setembro.



Do outro lado da cordilheira dos Andes, o Chile totalizou neste domingo 409.974 casos, depois de registrar 1.966 novos contágios em 24 horas, cifra que se situa na média das últimas semanas.



Em Santiago, bares e restaurantes ao ar livre, bem como outros negócios não essenciais, poderão reabrir em vários bairros mais abastados da capital, mais de cinco meses depois de fechados para frear a pandemia.

Enquanto isso, em El Salvador, a Igreja católica reabriu parcialmente seus templos neste domingo, sob rigorosas medidas sanitárias, pondo fim a um fechamento total de cinco meses. A volta dos cultos presenciais ocorre depois de 20 dias consecutivos de declínio nos casos de covid-19 no país centro-americano.



Recorde mundial na Índia

Do outro lado do Pacífico, a Ásia, primeiro epicentro da pandemia, voltou a ser a região do planeta com mais casos novos nos últimos sete dias (570.819), dos quais mais de 8 em cada 10 foram registrados na Índia.



Neste domingo, o segundo país mais populoso do planeta, com 1,3 bilhão de habitantes, anunciou ter registrado 78.761 novos casos de coronavírus em 24 horas, um novo recorde mundial.



A marca anterior havia sido estabelecida em 17 de julho nos Estados Unidos, onde foram declarados 77.638 novos contágios, de acordo com dados contabilizados pela AFP.