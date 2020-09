Itália - Um barco explodiu enquanto era abastecido no porto de Ponza, na Itália. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher que estava no barco é lançada ao mar por causa da explosão.

O caso ocorreu no dia 26 de agosto, segundo informações do UOL. A mulher estava de pé na parte de trás da embarcação quando aconteceu a explosão.





No vídeo, é possível ver outras pessoas que estavam no barco pulando no mar. Ninguém ficou com ferimentos graves.