Governo do Canadá indica sexo sem beijo e com máscara durante a pandemia

Canadá - Na última quarta-feira, o Departamento de Saúde Pública do Canadá divulgou um comunicado sobre os riscos de propagação da covid-19 durante relações sexuais. Apesar de não haver soluções definitivas, o órgão, chefiado pela médica Theresa Tam, fez algumas recomendações.

"A saúde sexual é uma parte importante da nossa saúde. No entanto, o sexo pode ser complicado na época da covid-19", iniciou Theresa Tam. Para ela, se os parceiros não fizerem parte da mesma bolha, por exemplo, não residirem na mesma casa, devem ser tomadas algumas medidas de prevenção como "evitar o contato cara-a-cara e a proximidade". O uso de máscara para tapar o nariz e a boca também é sugerido.

"As evidências atuais indicam que há uma probabilidade muito baixa de contrair o novo coronavírus (Sars-coV-2) através do sêmen ou de fluídos vaginais", analisou Theresa, que acrescentou. "Se o envolvimento sexual acontecer com um novo parceiro, mesmo sem sintomas da covid-19, o risco de contrair o vírus SARS-Cov-2 existe, logo evitar os beijos é um ponto de partida".

"Com estes cuidados, os canadenses podem encontrar formas de desfrutar da intimidade física enquanto se protegem contra o novo coronavírus", finalizou ela.