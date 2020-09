Mulher descobre que namorado é casado e pai de dois filhos após ele sumir e inventar desculpa

São Paulo - Evangeline Grace conheceu Damon na balada em uma sexta-feira. Os dois passaram o fim de semana juntos e, no domingo, ele já estava chamando Evangeline de "namorada". Mas, logo depois, o cara sumiu e não atendia mais o telefone e nem respondia as mensagens, alegando estar ocupado.



Quando ele finalmente apareceu no apartamento dela, dois meses depois, ele disse que seu pai havia morrido -- mas ela não engoliu a desculpa assim tão fácil. Por isso, no dia seguinte, Evangeline o seguiu e ficou chocada com o que viu: uma menina abraçando Damon e o chamando de "pai". Na porta da casa, uma mulher o aguardava com um bebê.

Evangelina, que tem um blog no Medium, compartilhou sua história e disse que estava bastante apegada ao ficante. "No domingo, ele estava me chamando de namorada, o que fez meu peito inchar de orgulho", revelou.

Evangeline acrescentou que passou os dois meses seguintes cheia de dúvidas e esperando obsessivamente que Damon ligasse. E, quando finalmente conseguiu reencontrar o rapaz, enquanto ele estava no banheiro, encontrou um cartão de visitas em suas coisas, conseguindo, assim, o endereço dele.

"Depois de ver a família de Damon com meus próprios olhos, pude colocar todas as esperanças de um relacionamento com ele para descansar", disse.