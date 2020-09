Homem com doença incurável vai transmitir ao vivo sua morte em live no Facebook

São Paulo - O francês Alain Cocq, de 57 anos, que sofre de uma doença incurável, extremamente rara e ainda sem nome, decidiu abandonar os tratamentos e transmitir os últimos momentos de sua vida neste sábado, ao vivo, no Facebook.



A doença que Alain tem faz com que faz as paredes de suas artérias se colam, causando uma parada, ou insuficiência da circulação sanguínea, em um tecido, ou órgão.

O paciente chegou a mandar uma carta para o presidente da França, Emmanuel Macron, para autorizar ele a receber uma sedação profunda, algo que a lei francesa não permite.

A autorização, entretanto, não veio. O presidente do país alegou que não está acima das leis vigentes e que, por isso, não poderia atender o pedido de Alain. "Como não estou acima da lei, não posso concordar com sua exigência", disse Macron.

Com a negativa do presidente, ele resolveu agora não esperar mais. "Meus intestinos esvaziam em uma bolsa. Minha bexiga esvazia em uma bolsa. Não posso me alimentar, então eles me alimentam como um ganso, com um tubo no meu estômago. Não tenho mais uma vida decente", disse ele.

Alain Cocq afirmou que não vai mais se alimentar ou fazer qualquer tipo de procedimento para controlar a doença e que vai transmitir tudo em sua página pessoal do Facebook, ao vivo, para que as pessoas vejam seus últimos momentos.

A ideia, segundo ele, é que, no futuro, seja adotada uma legislação que permita os cuidados no fim da vida para evitar "sofrimento desumanos".