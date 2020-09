Gato traficante? Bichano foge de casa e volta cheio de drogas

O casal, que vive em St. Paul’s, Bristol, na Inglaterra, ficou preocupado quando o gato decidiu passar a noite fora de casa, e quando acordaram ficaram assustados quando ele deixou no chão uma quantidade grande de crack e heroína.

30 parangas estavam ao lado do gato, dentro de uma sacola, enquanto o bichano descansava. A polícia foi acionada, e as drogas foram apreendidas. O gato, no entanto, foi liberado. Contudo, a polícia pediu que a população avisasse sobre alguma biqueira naquelas redondezas.



Para segurança do gato, é melhor ele ficar dentro de casa por um tempo.