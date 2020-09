Menino de um ano é socorrido após engolir filhote de cobra venenosa

Um menino de um ano foi levado para o hospital neste domingo (6) após engolir uma cobra venenosa no quintal de casa, na vila de Bholapur, em Fatehganj, na Índia . O animal, da espécie krait hatchling, é considerado uma das serpentes mais venenosas do mundo.

De acordo com o jornal Times Of India, a mãe do menino percebeu que ele tinha algo pendurado na boca quando estava brincando. Ela correu até a criança e retirou um filhote que media cerca de 15 centímetros.

Preocupado, o pai do garoto, um fazendeiro identificado apenas como Dharampal foi até um hospital da região. “Nós corremos para um centro comunitário de saúde, mas eles nos mandaram para o hospital distrital. Nós rezamos pela vida de Devendra”, afirmou o pai do menino.

onde o menino recebeu um soro antiofídico e ficou sob observação. Apesar do susto, ele passa bem. O filhote de cobra não sobreviveu.