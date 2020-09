França cogita reduzir tempo de isolamento domiciliar de pessoas com coronavírus

Paris - A França contempla reduzir o tempo de isolamento domiciliar das pessoas com covid-19, depois que o conselho de cientistas que assessora o governo emitiu uma opinião "favorável".



"O Conselho Científico é favorável à redução do período de isolamento em uma série de situações e passar de 14 a 7 dias", afirmou o ministro francês da Saúde, Olivier Véran.



"O contágio é maior nos cinco primeiros dias e depois diminui. Após uma semana continua presente, mas é muito reduzido", argumentou o ministro.



O objetivo da medida, explicou Véran, é obter um maior respeito do isolamento, pois "atualmente constatamos que muitos franceses não respeitam o isolamento de 14 dias".



A decisão será tomada formalmente na sexta-feira.



O vírus continua circulando ativamente na França. 68 dos 101 departamentos do país são considerados em situação de vulnerabilidade moderada ou alta.



Nas últimas 24 horas foram registrados mais de 4 mil novos contágios. A epidemia provocou mais de 30.000 mortes na França.