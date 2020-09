Biden lidera disputa contra Trump com folga entre latinos, revela pesquisa

Washington - O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está bem à frente do presidente republicano, Donald Trump, nas intenções de votos dos latinos para as eleições de 3 de novembro nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (8).



Cerca de 65% dos latinos planejam votar em Biden, o ex-vice-presidente de Barack Obama, em comparação com os 24% que pretendem votar no atual presidente, apontou o estudo do Fundo Educacional NALEO e da consultoria Latino Decisions.



Em uma campanha eleitoral marcada pela pandemia e pela consequente crise econômica, além de uma onda histórica de protestos contra o racismo e a brutalidade policial, essas questões apareceram com destaque entre as preocupações dos latinos, a principal minoria dos EUA.



Entre os participantes da pesquisa, 52% disseram que desaprovam veementemente a condução de Trump na pandemia, que causou quase 190 mil mortes e mais de 6,3 milhões de infecções nos Estados Unidos desde o aparecimento do novo coronavírus na China em dezembro do ano passado.



Para os latinos consultados, o problema mais importante a ser enfrentado pelo próximo presidente é a resposta ao coronavírus (47%), seguida pela redução dos custos da saúde (31%). As próximas duas prioridades são abordar os problemas de racismo e discriminação (26%) e melhorar os salários e criar mais empregos (25%).