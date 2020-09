Trump é indicado ao Nobel da Paz por intermediação entre Israel e Emirados Árabes

Estados Unidos - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado ao prêmio Nobel da Paz de 2021 por causa da intermediação para negociações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. A informação foi dada pelo canal norte-americano Fox News na manhã desta quarta-feira.

Segundo a publicação, a nomeação de Trump foi feita por Christia Tybring-Gjedde, um membro do parlamento norueguês. O político teria ressaltado que ele fez um esforço maior para trazer a paz entre as nações do que "a maioria dos nomeados ao prêmio da paz".

Essa é a segunda vez na qual o presidente dos Estados Unidos é indicado ao prêmio. A primeira vez, no ano de 2018, também foi fruto de nomeação de parlamentares noruegueses pelos “esforços” referentes ao diálogo com a Coreia do Norte.