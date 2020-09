OMS elogia rigor científico da vacina de Oxford, após paralisação de testes

"Só porque falamos da rapidez, não significa que iremos comprometer ou pegar atalhos nos caminhos a seguir. O processo precisa caminhar de acordo com as regras do jogo. Em termos de remédios e vacinas distribuídos para a população, devemos testar sua segurança em primeiro lugar e acima de tudo", afirmou Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS, em entrevista à agência de notícias Reuters. Rio - Nesta quarta-feira, um dia após a paralisação dos testes da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca , a OMS elogiou a pronta ação para garantir a segurança do imunizante, ponto que deve ser o primordial para todos os estudos de vacina ao redor do mundo."Só porque falamos da rapidez, não significa que iremos comprometer ou pegar atalhos nos caminhos a seguir. O processo precisa caminhar de acordo com as regras do jogo. Em termos de remédios e vacinas distribuídos para a população, devemos testar sua segurança em primeiro lugar e acima de tudo", afirmou Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS, em entrevista à agência de notícias Reuters.

Tal suspensão ocorreu nesta terça após uma das voluntárias apresentar um efeito adverso ao tratamento. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, a reação teria sido um amielite transversa, que é uma inflamação na medula espinhal.

Procurada pela Reuters, a Organização Mundial de Saúde afirmou que paralisações como essa são raras durante o processo de testagem de vacina, mas que podem ocorrer.

"Estamos satisfeitos em ver desenvolvedoras de vacinas assegurando a integridade científica de seus ensaios clínicos e se atendo às diretrizes e às regras padrões no desenvolvimento de vacinas. É preciso ter adesão estrita aos protocolos estabelecidos em todos os ensaios clínicos, para garantir a segurança dos voluntários e a eficácia e própria segurança de vacinas", finaliza a nota.