Premier britânico defende revisão polêmica de acordo do Brexit

Inglaterra - O premier britânico, Boris Johnson, defendeu nesta quarta-feira seu plano de desrespeitar compromissos assumidos no âmbito do Brexit, para "proteger os empregos e o crescimento", deixando tensa a relação com a União Europeia (UE), que se declarou "muito preocupada", em um momento crítico da sua negociação comercial.



Como sinal da gravidade da situação, a UE anunciou à noite que o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, "viajará a Londres amanhã, a fim de se encontrar com o ministro britânico Michael Gove para uma reunião extraordinária do comitê misto". Trata-se de "obter esclarecimentos do Reino Unido sobre a aplicação plena, e sobre a data prevista, do acordo de retirada", tuitou o porta-voz do Executivo europeu, Eric Mamer.



Esta semana acontece em Londres a oitava rodada de negociações entre britânicos e europeus em busca do célebre tratado de livre-comércio que deverá reger a sua relação a partir de 1º de janeiro, quando terminar o período de transição pós-Brexit. Mas as negociações estão paralisadas há meses, e, para poder ratificar o documento a tempo, o impasse deve ser superado até outubro.



"Esta lei busca proteger os empregos, o crescimento e garantir a fluidez do comércio em todo o Reino Unido", defendeu Johnson na Câmara dos Comuns, onde o nacionalista escocês Ian Blackford o acusou de "criar um Estado desonesto".

Pelo Tratado de Retirada, se não houver acordo comercial entre Londres e Bruxelas, os produtos que passarem da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte a partir de 2021 poderão ser taxados e as empresas daquela província terão que preencher declarações alfandegárias em suas vendas para o restante do Reino Unido.



Trata-se de um acordo internacional legalmente vinculante, em vigor desde 31 de janeiro, e alterar suas disposições "viola o direito internacional", embora "de forma específica e limitada", assinalou o ministro para a Irlanda do Norte, Lewis Brandon.