Biden defende aumento de impostos sobre lucros de empresas americanas no exterior

Washington - Candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden defendeu, nesta quarta-feira, 9, um aumento de impostos sobre lucros de empresas americanas no exterior e incentivos fiscais especiais para a indústria doméstica, em um discurso para operários durante uma viagem de campanha a Warren, no Estado do Michigan.



O plano, que se soma aos aumentos de impostos corporativos que o democrata já havia proposto anteriormente, reverteria muitas das mudanças na lei tributária de 2017 assinada pelo atual presidente, Donald Trump. A ideia de Biden é sobretaxar empresas dos EUA que fabricam produtos no exterior e os revendem internamente, além de oferecer um crédito fiscal de 10% para certos investimentos na produção nacional.



"Não estou procurando punir as empresas americanas. Mas há uma maneira melhor: produzir em Michigan, produzir nos EUA, investir em nossas comunidades", disse Biden, em uma tentativa de reconquistar eleitores do meio-oeste industrial dos Estados Unidos que o Partido Democrata perdeu em 2016.