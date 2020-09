Líbano - Um grande incêndio atinge nesta quinta-feira (10) o porto de Beirute, no Líbano, informa a mídia local. O fogo está concentrado em uma área já destruída pelas explosões do dia 4 de agosto e diversas equipes do corpo de bombeiros estão tentando controlar as chamas.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver uma enorme coluna de fumaça preta subindo em estruturas que desabaram no início de agosto. Segundo as primeiras informações, os galpões atingidos armazenavam pneus e óleo para motores.

As explosões do dia 4 de agosto na capital libanesa destruíram uma enorme área próxima ao porto e deixaram cerca de 200 mortos e sete mil feridos. Além disso, todos os prédios e residências próximas ao local ficaram completamente destruídos com o impacto do desastre.

Além do incêndio, naquele dia, o armazenamento incorreto de 2.750 toneladas de nitrato de amônio potencializou as explosões, causando danos na casa dos US$ 15 bilhões. O porto de Beirute era o principal do país e a porta de entrada de cerca de 70% dos alimentos que chegavam ao Líbano.