São Paulo - Consultor sênior da Organização Mundial de Saúde (OMS), Bruce Aylward afirmou nesta quinta-feira que não tem sido atingido o melhor cenário possível na busca por uma vacina para a covid-19. Durante entrevista coletiva, porém, ele sinalizou que isso não foge muito do esperado, considerando normais as interrupções como a da AstraZeneca nesta semana - a companhia paralisou sua fase 3 de ensaios clínicos após um paciente ter reação adversa à vacina . Nesse quadro, Aylward afirmou que deve haver resultados da fase 3 de testes "no mínimo" no fim deste ano ou no início do próximo.