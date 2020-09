Atriz de 'Game of Thrones', morre aos 82 anos

A atriz britânica Diana Rigg, que alcançou a fama no programa de TV dos anos 1960 Os Vingadores e recentemente ganhou destaque na icônica série Game of Thrones, morreu aos 82 anos, informou a BBC nesta quinta-feira.

Diana Rigg - que teve uma longa carreira no teatro e participou do filme 007: A Serviço Secreto de Sua Majestade, no qual sua personagem se casa com o espião britânico - morreu pacificamente em casa ao lado de sua família, disse o agente da atriz, Simon Beresford. Rachael Stirling, filha de Diana, disse que a mãe morreu vitimada por um câncer que havia sido diagnosticado em março passado.