Donald Trump Jr. sobre atirador que matou dois: 'Todos fazemos besteiras com 17 anos'

Washington - O filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr, minimizou a atitude do atirador de Wisconsin, que matou duas pessoas após abrir fogo em manifestantes durante um protesto antirracista na cidade de Kenosha. "Todos fazemos besteiras com 17 anos", disse. A declaração foi feita em uma entrevista ao Extra TV, dos EUA.

Galeria de Fotos Kyle Rittenhouse, de 17 anos, matou duas pessoas em um protesto antirracista nos EUA Reprodução Twitter Donald Trump Jr, filho do presidente dos EUA AFP

"Ele é um jovem garoto. Não quero crianças correndo pelas ruas com AR-15s. ... Talvez eu não me tivesse colocado nessa situação - quem sabe? Todos nós fazemos besteiras com 17 anos", afirmou.

O adolescente Kyle Rittenhouse, de 17 anos, enfrenta duas acusações de homicídio e uma de tentativa de homicídio. Ele foi para o protesto em Kenosha portando uma AR-15 e aparece em vídeos afirmando que foi para lá "defender a propriedade privada". Ele circulou normalmente entre policiais após efetuar os disparos que mataram dois manifestantes.