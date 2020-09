O Twitter informou nesta quinta-feira que vai remover de sua plataforma informações incorretas publicadas com o objetivo de minar a confiança na eleição dos Estados Unidos (EUA), incluindo publicações que alegam a vitória antes da divulgação dos resultados ou que incitam uma conduta ilegal para evitar uma transferência pacífica de poder.

O Twitter disse em seu blog que está atualizando as regras para reconhecer as mudanças na forma como as pessoas votarão na eleição de 3 de novembro e tentar se proteger contra a supressão de eleitores e conteúdo enganoso em sua plataforma.

A rede social acrescentou que colocaria alertas ou removeria informações incorretas, que criem confusão sobre leis, regulamentos e funcionários envolvidos em processos cívicos, bem como alegações contestadas que poderiam minar a credibilidade do processo, como informações não verificadas sobre apuração de votos ou fraude eleitoral.

Um porta-voz do Twitter disse que, se o conteúdo trouxer mentiras específicas ou tiver potencial para causar maiores danos será determinado se será removido, terá um alerta e o alcance reduzido.

As empresas de mídia social há muito estão sob pressão para combater a desinformação depois que agências de inteligência dos EUA entenderam que a Rússia usou suas plataformas para interferir nas eleições de 2016, alegações que Moscou negou.

O Twitter disse que suas regras seriam "aplicadas igual e criteriosamente para todos". A nova política, que é global, entrará em vigor no dia 17 deste mês.