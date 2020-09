Washington - A Costa Rica anunciou nesta quinta-feira (10) que receberá turistas de oito estados dos Estados Unidos, continuando assim a reabertura progressiva de suas fronteiras, em um esforço para reativar o setor turístico, ao mesmo tempo em que o país centro-americano vive o ápice de casos da Covid-19.



A partir de 15 de setembro, visitantes dos estados de Washington, Oregon, Wyoming, Arizona, Novo México, Michigan e Rhode Island poderão entrar na Costa Rica. A partir de 1º de outubro os turistas poderão entrar através da Califórnia, informou o Ministro do Turismo, Gustavo Segura, em entrevista coletiva.



Segura indicou que a reabertura é uma forma de "contribuir para a defesa do emprego" na Costa Rica, onde o desemprego chegou aos 24,4% por causa da pandemia.



Os Estados Unidos são a principal fonte de turistas na Costa Rica, respondendo por 45% a 50% dos mais de 3 milhões de estrangeiros que visitavam o país centro-americano anualmente antes da pandemia.



Em agosto, a Costa Rica reabriu suas portas ao turismo da União Europeia, Reino Unido e Canadá, e posteriormente expandiu para Austrália, Nova Zelândia, China, Japão, Tailândia e Uruguai.



Em 2 de setembro, americanos começaram a chegar vindos dos estados de Nova York, Nova Jersey, New Hampshire, Maine, Vermont e Connecticut.



Além disso, as autoridades já tinham anunciado que a partir de 15 de setembro receberiam visitantes da Pensilvânia, Massachusetts e Colorado.



O turismo "é um setor que gerou quase 220 mil empregos diretos e cerca de 400 mil indiretos até o ano passado", informou Segura ao anunciar a reabertura.



A possibilidade de receber mais turistas americanos surge em um momento em que a Costa Rica, com cinco milhões de habitantes, registra em média 1.000 casos diários da Covid-19, o maior nível desde março, quando foi detectado o primeiro caso.



Nesta quinta-feira (10), o país chegou aos 52.549 casos do novo coronavírus e 567 mortes.



Diante disso, o ministro garantiu que os protocolos de segurança impostos para a chegada de turistas estrangeiros não permitem que nenhum visitante tenha sido infectado com a Covid-19.



A Costa Rica exige dos turistas estrangeiros um teste negativo para coronavírus e um seguro de viagem que tenha a cobertura de pandemias.