Ao menos 23 pessoas morreram por conta dos incêndios florestais que tomam conta dos estados da Califórnia, Oregon e Washington, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, os números podem aumentar, pelo grande número de pessoas que ainda estão desaparecidas.



Os incêndios estão crescentes nos EUA desde agosto, quando a temperatura ficou mais alta e o clima mais seco. Milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas por conta do avanços das chamas.



No Oregon, por exemplo, cerca de 10% da população do estado teve que deixar suas casas por conta do fogo.



O estado possui 37 focos de incêndio ativos. No início da semana, eram 50 focos. Uma das cidades mais atingidas é Portland, onde o prefeito declarou estado de emergência.