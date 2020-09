Baleias ficam perdidas em rio infestado de crocodilos

Animais foram vistos dentro do dentro do Parque Nacional de Kakadu, no norte da Austrália - Carol Palmer / AFP

Austrália - Três baleias jubarte, uma espécie que normalmente viaja até a Antártica nesta época do ano, tomaram a direção errada e se perderam em rios infestados de crocodilos no norte da Austrália, informou o Departamento de Parques Nacionais.Dois cetáceos, observados pela primeira vez no East Alligator River dentro do Parque Nacional de Kakadu no inicio desta semana, parecem ter retornado ao mar, segundo o serviço de parques australianos.Mas as autoridades monitoram uma terceira baleia que foi observada neste sábado 20 km rio acima, informou um diretor do Parque Nacional de Kakudu, Feach Moyle.Embora às vezes sejam observadas baleias na costa australiana, parece ser a primeira vez que uma delas é vista nos rios tropicais da imensa reserva natural declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, destacou.As autoridades do parque estabeleceram uma zona de exclusão para proteger os navegantes e as baleias, que podem alcançar 16 metros de comprimento e pesar até 30 toneladas.As autoridades temem que os barcos empurrem ainda mais os animais para dentro do rio."Os crocodilos não são um perigo para as baleias devido a seu tamanho", explicou Moyle. "Crocodilo algum sequer chegará perto delas".Por outro lado, se um cetáceo ficasse encalhado, então ele poderia se tornar uma presa para eles, já que um resgate em um território remoto levaria tempo.