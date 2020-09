EUA prevê aumento de número de mortos em incêndios na costa oeste

Washington - Autoridades americanas se preparavam neste sábado (12) para lamentar "um número considerável de mortos" nos incêndios que devastam a costa oeste do país, enquanto dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas de seus lares diante da rápida propagação das chamas.



Dezenas de incêndios arrasam os estados de Washington, Oregon e Califórnia, desde a fronteira do Canadá até o México, alimentados por dias pela seca crônica e os fortes ventos. Mas estas condições têm dado um respiro. Mais de 20 mil bombeiros lutam contra as chamas e tinham a seu favor uma mudança no clima, para mais fresco e úmido, neste fim de semana.



No decorrer da semana, o fogo já havia tirado 16 vidas, um dado que parece menor na realidade, já que as equipes de resgate não podem entrar em grandes áreas arrasadas pelas chamas.



"Nós estamos trabalhando a ideia de que há um número considerável de mortos, segundo o que sabemos sobre o número de edifícios destruídos", disse nesta sexta-feira Andrew Phelps, diretor dos serviços de gestão de emergências de Oregon.



Os incêndios já atingiram mais de 400 mil hectares do estado, onde as equipes de resgate já contabilizaram três mortes e há dezenas de pessoas desaparecidas.