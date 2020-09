Que susto! Jovens encontram 50 cobras dentro de colchão; confira

Tailândia - Três jovens que vivem na Tailândia fizeram uma descoberta estranha enquanto descartavam um velho colchão. Ao abrirem o objeto, o trio encontrou um ninho de cobras que abrigava cerca de 50 répteis. O caso aconteceu no fim de agosto.

No vídeo, é possível ver os jovens rasgando o colchão e encontrando as cobras. Segundo jornais locais, foram encontradas serpentes de diversas espécies venenosas, como najas e cobras-rei. Confira o registro:

Apesar da quantidade de animais, nenhum dos garotos se feriu. Especialistas da região acreditam que a umidade da esponja no interior do colchão atraiu as cobras. Além disso, tais condições podem atrair escorpiões, aranhas, insetos e outros animais.