OMS registra recorde diário global de mais de 307 mil casos de covid-19 em 24 horas

Suíça - A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou um recorde diário global de casos de coronavírus no domingo, quando o número aumentou em 307.930 em 24 horas. O recorde anterior de casos novos da OMS foi de 306.857 no dia 6 de setembro. Em 17 de abril, a agência relatou um recorde de 12.430 mortes. A Índia é a líder mundial de casos novos relatados a cada dia e estabeleceu um recorde global na semana passada ao comunicar 97.570 casos em um único dia, de acordo com uma contagem da Reuters.