Trump compartilha vídeo falso de Biden no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retuitou um vídeo falso, nesta quarta-feira que leva a crer que seu oponente democrata Joe Biden toca em seu celular um rap que insulta a polícia.

Trump retuitou repetidamente mensagens com imagens falsas em sua conta do Twitter, que tem mais de 86 milhões de assinantes.

"Que diabo é isso?", escreveu Trump, junto com um vídeo do relato paródico "The United Spot", no qual Biden é visto no palco tocando a música "Fuck tha Police", do grupo NWA.

Na versão original, Biden estava, na verdade, tocando a música "Despacito", após ser apresentado no palco pelo cantor desse sucesso, o porto-riquenho Luis Fonsi.

Trump, que faz campanha sobre a necessidade de "lei e ordem", acusa seu oponente democrata de não apoiar a polícia.

"Se Biden vencer, vencem os saqueadores, anarquistas e queimadores de bandeiras", repete o presidente em seus comícios de campanha.