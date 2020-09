Trump: Vacina para covid pode ser anunciada em outubro, ou um pouco depois disso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 16, que pode haver uma vacina eficiente contra a covid-19 anunciada já em outubro "ou um pouco depois disso". A declaração foi dada durante entrevista coletiva, na qual ele garantiu que o país conseguirá enviar rapidamente doses do imunizante para profissionais de saúde e idosos e também para o público em geral.



Trump disse que as vacinas, quando aprovadas, poderão ser enviadas pelo país já em meados de outubro "ou um pouco depois". Ele garantiu que o país será capaz de distribuir 100 milhões de vacinas aos americanos ainda em 2020.



O presidente também garantiu que o governo garantirá que a vacina apenas seja aprovada se for eficaz e segura. Segundo ele, as empresas também estão atentas para garantir a segurança total nesse caso.