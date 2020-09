Madri tem aumento de casos e prepara restrições para segunda onda de covid-19

Espanha - A região de Madri, epicentro da segunda onda de coronavírus na Espanha, reconheceu nesta quinta-feira que foi afetada pela explosão de casos e pediu uma ação "contundente" ao governo central, na véspera do anúncio de restrições à mobilidade da população.

"A realidade da epidemia na Comunidade de Madri está piorando e precisaremos fazer mais esforços", disse o vice-presidente desta região onde vivem 6,6 milhões de pessoas, Ignacio Aguado.

Em um país onde a gestão da saúde pública corresponde a suas 17 regiões e o Ministério da Saúde às vezes cumpre o papel de coordenador geral, Aguado disse que no caso de Madri "é necessário e urgente que o governo da Espanha se envolva de forma contundente no controle da pandemia".

A Espanha está imersa na segunda onda de covid-19 - agora com uma mortalidade muito menor do que na primavera europeia -, e Madri é a região que mais preocupa.

Nas últimas duas semanas, somou um terço dos novos casos diagnosticados em nível nacional, segundo dados oficiais. As mortes foram 124 na última semana, também um terço do total espanhol (366).

Alguns bairros do sul da capital e municípios próximos tiveram nessas duas últimas semanas uma incidência disparada, com mais de 1.000 casos a cada 100.000 habitantes, muito acima da média nacional (285), que por si só já é uma das mais altas da Europa.

Tudo isso dias depois de uma 'volta às aulas' repleta de temores por parte de pais e professores e apesar do uso obrigatório da máscara em todos os momentos nas vias públicas e em espaços fechados.

Diante deste panorama, as autoridades anunciarão na sexta-feira medidas para prevenir a expansão do vírus que, segundo fontes do executivo regional, entrarão em vigor no sábado ou na segunda-feira.

Novo confinamento?

As declarações desta quinta-feira chegam após uma polêmica levantada no dia anterior, quando o número dois do Conselho Regional de Saúde de Madri, Antonio Zapatero, disse que estavam planejando confinamentos seletivos nas áreas mais afetadas.

O anúncio gerou nervosismo e questionamentos sobre sua eficácia, já que as áreas de possível aplicação seriam as mais modestas da região de Madri, e porque também boa parte de sua população ativa trabalha durante o dia em áreas centrais da capital ou em outros municípios.

Respondendo às inquietações, as autoridades regionais pediram calma nesta quinta-feira.

A Espanha, um dos países mais afetados pela pandemia de coronavírus, superou nesta semana as 30.000 mortes e os 600.000 casos diagnosticados, segundo o governo.

O ritmo se acelerou de tal forma que, em uma semana, o país somou aproximadamente 100.000 novos casos diagnosticados.