Trump promete vacina de covid-19 'para todos os americanos' até abril de 2021

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu fazer vacinas covid-19 suficientes para 330 milhões de americanos até abril próximo, dizendo que as primeiras doses serão distribuídas imediatamente após a aprovação no final deste ano.



"Teremos fabricado pelo menos 100 milhões de doses de vacinas antes do final do ano. E provavelmente muito mais do que isso. Centenas de milhões de doses estarão disponíveis a cada mês e esperamos ter vacinas suficientes para todos os americanos até abril", disse o presidente na Casa Branca.