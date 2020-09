Bebê ganha passagens áreas grátis durante toda a vida após nascer em voo

Uma criança nasceu em um voo da EgyptAir, que saiu do Cairo com destino a Londres, e agora conta com passagens grátis para todos os destinos disponíveis pela companhia aérea egípcia pelo resto da vida.

O percurso de um ponto a outro dura cinco horas, no entanto, o piloto precisou realizar um pouso de emergência em Berlim para que o parto de Hiyam Nasr Naji Daaban, mãe da criança que é do Iêmen, pudesse realizar o parto no hospital.

Apesar da estratégia, o bebê nasceu antes do pouso, dentro do avião. Um médico estava a bordo e realizou o parto sem complicações.

Em 2009 um caso similar aconteceu com uma passageira da AirAsia, de 31 anos. Ela entrou em trabalho de parto prematuro enquanto voava de Penang para Kuching, na ilha de Bornéu.