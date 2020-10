Avião que caiu na Colômbia estava com a dumentação em dia Reprodução

Por iG





A mulher, após salvar o bebê, faleceu, assim como a babá do neném e o pai, que pilotava a aeronave. O voo era feito entre as cidades de Santa Marta e Guaymaral, também na Colômbia. A queda ocorreu no meio do percurso, algumas horas depois da decolagem.



Uma equipe do corpo de bombeiros local foi acionada até o local onde o avião caiu.



#ULTIMAHORA #Bomberosubate atiende siniestro aéreo en la vereda Novillero, avioneta que cubria la ruta #SantaMarta #Guaymaral 3 personas fallecieron, y 1 menor de un año sobrevivió y fue trasladado al hospital de #Ubaté pic.twitter.com/kflNLcCb8a — BomberosCundinamarca (@Bomberoscundi) October 14, 2020

A mãe da criança foi identificada como Mayerly Diaz Rojas. O pai era Fabio Grandas, um médico na capital Bogotá; e a babá se chamava Nuris Maza. O bebê, Martin, está em estado estável, segundo as autoridades locais.



Órgãos locais estão investigando as causas do acidente. Segundo eles, a documentação da aeronave está em dia e, até o momento, não se sabe ao certo o que causou o acidente.