São Paulo - Uma situação inusitada aconteceu no último domingo em uma delegacia na cidade de Tonk, no estado indiano do Rajastão e acabou sendo flagrado em vídeo e viralizando nas redes sociais. Após invadir o local e causar uma grande confusão, uma cobra naja acabou "presa" pelos policiais até a chegada de uma equipe de resgate.



Segundo informações do portal News18, a cobra, que tinha cerca de 1,4 metros, foi encontrada por um dos funcionários dentro da sala de informática da delegacia. Para evitar maiores problemas, uma vez que a naja é uma das cobras mais venenosas do planeta, eles optaram por trancá-la no local.

Após garantir que ela não fugiria, os policias entraram em contato com uma equipe de especilistas em resgates para poder remover o animal do local. Porém, a tarefa não foi nada fácil: como mostra o vídeo, a cobra deu trabalho e acabou fazendo uma grande bagunça na delegacia até que fosse capturada e liberada em um bosque próximo.