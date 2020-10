Google AFP

Por AFP

Washington - O governo dos Estados Unidos planeja abrir, nesta terça-feira, um processo contra o Google, o que seria o maior caso antimonopólio em décadas, segundo uma fonte judicial.



Os jornais The Wall Street Journal e The New York Times informaram que a ação do Departamento de Justiça acusará a gigante tecnológica da Califórnia de comportamento de monopólio para conservar seu controle das buscas e a publicidade na internet.



A medida ocorre após meses de investigações por parte dos agentes antimonopólio federais e estatais para conhecer o poder da empresa.