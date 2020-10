Obama visita a Índia AFP/MONEY SHARMA

Por ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente dos EUA Barack Obama retorna à Filadélfia nesta quarta-feira, 21, para sua primeira aparição presencial em evento de campanha para o candidato democrata para a Casa Branca, Joe Biden. Em 2016, o homem conhecido como um dos oradores mais fortes do Partido Democrata fez a apresentação final de Hillary Clinton no mesmo lugar - em um comício para milhares na noite anterior ao dia da eleição.



Agora, com a campanha em meio a uma ascendente da pandemia do coronavírus, Obama falará para uma multidão muito menor em um comício drive-in, onde os apoiadores o ouvirão pelo rádio dentro de seus carros.



O formato reflete o desafio que os democratas enfrentam para aumentar o entusiasmo e obter a votação em um ano em que evitaram grandes comícios em favor de pequenos eventos socialmente distantes, traçando um contraste com o presidente Donald Trump e os republicanos sobre o coronavírus.



Embora Obama seja geralmente uma das maiores atrações do partido e oradores mais atraentes, esse impacto pode ser reduzido pelo formato. Mas os democratas dizem que, como um dos homens que melhor conhece Biden, tanto como ex-parceiro na Casa Branca quanto pessoalmente, Obama continua sendo um dos maiores ativos do partido na reta final da campanha. "Especialmente na Filadélfia, ele é a atração final e ainda um grande porta-estandarte para os democratas", disse o ex-prefeito da Filadélfia Michael Nutter.



A visita de Obama à Filadélfia ressalta a importância da Pensilvânia, o Estado decisivo que o próprio Biden mais visitou nesta campanha. Se Trump perder o Estado, seu caminho para vencer a reeleição se estreitará significativamente.



E Nutter disse que a aparição de Obama na Filadélfia ajudaria a impulsionar a posição da campanha junto aos eleitores que ficaram de fora da última eleição presidencial, bem como aos eleitores nos subúrbios da Filadélfia que apoiaram Obama em 2008 e 2012, mas mudaram para Trump em 2016.



"Acho que ele ajuda a lembrar às pessoas o que está em jogo, o que significa ser presidente, como as coisas poderiam ser", disse Nutter.