ONU lança campanha para conter o compartilhamento de desinformação sobre a covid-19 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 13:33 | Atualizado 21/10/2020 13:36

Rio - As Nações Unidas lançaram, nesta quarta-feira (21), uma ação online global para combater o compartilhamento de desinformação sobre a covid-19. Na campanha, nomeada de Pause, pessoas de todo o mundo são convocadas a refletir antes de compartilhar e se engajar no propósito de divulgar apenas informações seguras e confiáveis.

Para participar do movimento, os usuários de redes sociais podem gravar um vídeo-selfie se comprometendo a pausar e pensar antes de compartilhar informações online, usando as hashtags #PROMETOPAUSAR e #PENSEANTESDECOMPARTILHAR. A iniciativa propõe uma mudança de comportamento e um novo uso das redes sociais no combate ao crescente impacto da desinformação viral.



Baseada em pesquisas que indicam que uma breve pausa antes de compartilhar diminui significativamente a tendência de passar à frente material chocante ou emotivo, o que pode retardar a disseminação de informações incorretas, a campanha Pause pretende atingir 1 bilhão de pessoas em todo o mundo até o fim do ano, seja pelas redes sociais ou por meio de parcerias. Além da pandemia de Covid-19, a desinformação também impacta outras questões globais, como mudanças climáticas e segurança.



“Em meio à pandemia, a informação errada pode custar vidas. Está cada vez mais claro que não podemos enfrentar a pandemia sem combater a desinformação online”, declara Melissa Fleming, subsecretária-geral das Nações Unidas para Comunicação Global. Sobre a ação, ela diz ainda que “com a campanha Pause, estamos tentando recriar uma nova norma social sobre como compartilhamos informações. Cada um de nós pode ajudar a quebrar a cadeia de desinformação fazendo uma pausa antes de compartilhar. Prometa fazer uma pausa hoje.”



As Nações Unidas também alertam que a divulgação de ideias e informações imprecisas ou prejudiciais nas mídias sociais exacerba algumas das questões mais urgentes de nosso tempo. Ela fomenta o ódio e permite regimes opressores; distorce eleições; prejudica a compreensão de desafios como mudanças climáticas; mina a confiança nas instituições; e expõe crianças e pessoas vulneráveis a ideias ou pessoas perigosas.