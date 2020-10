Depois de uma primeira onda que causou 30 mil mortes, a França vive atualmente uma segunda onda da epidemia de coronavírus AFP

Por AFP

O governo francês deseja poder aplicar medidas para conter a covid-19 até ao menos 1o de abril de 2021, segundo um projeto de lei apresentado nesta quarta-feira no conselho de ministros.



Essas restrições à circulação, às reuniões ou sobre a abertura de comércios, podem ser aplicadas em todo ou em parte do território e seriam adaptadas de acordo com a intensidade da epidemia.



Depois de uma primeira onda que causou 30 mil mortes na primavera europeia e um confinamento geral de dois meses, a França vive atualmente uma segunda onda da epidemia de coronavírus.



2.168 pessoas estão atualmente em terapia intensiva (UTI), o número mais alto desde meados de maio. 33.885 morreram desde o início da epidemia. Desde sábado, vinte milhões de franceses vivem sob um toque de recolher noturno entre as 21h e 06h.