Nova York - Nesta quinta-feira (22), em Minnesota, nos Estados Unidos, o juiz Peter Cahill anunciou que manterá oito das nove acusações contra os policiais envolvidos no assassinato de George Floyd. As informações são da Revista Veja.



O autor principal do crime teria sido Derek Chauvin, indiciado por homicídio culposo e homicídio não-premeditado, enquanto os outros três réus foram imputados como cúmplices.

No entanto, o juiz retirou a acusação de homicídio de terceiro grau, crime que, nos Estados Unidos, é mais leve que o homicídio culposo. Segundo o magistrado, esse crime só pode ser sustentado em situações em que "as ações do réu foram eminentemente perigosas para outras pessoas, e não especificamente dirigidas à pessoa que morreu".

De acordo com Cahill, as evidências mostram que as ações de Derek Chauvin não foram “eminentemente perigosas” para qualquer pessoa além de Floyd.

Justiça

Segundo o procurador-geral de Minnesota encarregado do processo, Keith Ellison, a decisão é “um passo em direção à justiça para George Floyd, sua família, nossa comunidade e Minnesota”.

Agora, conforme a Veja, o caso deverá ser apresentado a um júri, que deve decidir se o estado de Minnesota provou a culpa dos ex-policiais.

Derek Chauvin

Após pagar fiança de 1 milhão de dólares – o equivalente a mais de 5,5 milhões de reais – no início do mês. O ex-policial responde em liberdade. A fiança foi paga sob as condições de que Chauvin não volte a trabalhar na área pública, abdique das licenças para usar armas de fogo e fique longe da família de Floyd. Caso condenado, o homem pode ser sentenciado a até 40 anos de prisão.