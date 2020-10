Apuração na Bolívia é concluída e confirma vitória de Arce

Com mais de 55% dos votos, Luis Arce foi proclamado novo presidente da Bolívia Reprodução/Twitter

Por IG - Último Segundo

Nesta sexta-feira (23), a apuração oficial das eleições presidenciais da Bolívia foi concluída, confirmando a vitória já esperada de Luís Arce, candidato socialista do partido Movimento para o Socialismo (MAS), o mesmo do ex-presidente Evo Morales.

Segundo informações da agência Reuters, o resultado mostrou que Arce teve 55,10% dos votos válidos, confirmando a vitória no pleito ainda no primeiro turno. Carlos Mesa, principal adversário e nome mais forte da direita do país, ficou em segundo lugar, com pouco menos de 29% dos votos.

Publicidade

Com isso, confirma-se a expectativa da vitória do "pupilo" de Morales, que foi ministro da Economia no governo e um dos principais responsáveis pelo chamado "milagre econômico boliviano", e recoloca a esquerda no poder da Bolívia após um governo interino conservador.

Agradecemos las felicitaciones del hermano Vladimir Putin, Presidente de la Federación de #Rusia, y la visita que hoy recibimos de su Embajador en #Bolivia, Vladimir Sprinchan. Fortaleceremos la relación entre nuestros países para beneficio de los pueblos. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/5BS2hWNeGG — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 22, 2020

Publicidade

Antes mesmo da confirmação, Arce já havia iniciado os primeiros movimentos dentro do país visando seu mandato, realizando reuniões e encontros com lideranças de diversos setores. Entre eles, recebeu as congratulações do presidente russo Vladimir Putin durante encontro com o embaixador da Rússia na última quinta-feira (22).