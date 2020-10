Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez Agência Brasil

Por AFP

Publicado 25/10/2020 13:29 | Atualizado 25/10/2020 13:34

O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, decretou neste domingo (25) um estado de alarme que irá amparar a aplicação de um toque de recolher em todo o país na tentativa de frear a nova onda de coronavírus, com exceção para as ilhas Canárias.



"O estado de alarme é uma ferramenta constitucional para situações extremas e a situação que vivemos é extrema", disse em um discurso na televisão, após se reunir de maneira extraordinária com seu conselho de ministros.



Nesta reunião, convocada urgentemente na véspera, o governo aprovou a aplicação de um estado de alarme durante quinze dias mas com a intenção de pedir ao Congresso que prorroguem esta medida até o início de maio de 2021, segundo explicou o chefe de Governo.



Para prorrogar o estado de alarme acima de quinze dias, o governo necessita do apoio do Congresso. Atualmente, a coalizão de esquerda de Sánchez é minoria no parlamento, e por isso necessite do apoio de partidos nacionalistas bascos e catalães, e uma aliança com os "Ciudadanos", partido que representa a centro-direita do país.



Segundo o decreto do estado de alarme, o Executivo irá impor um toque de recolher noturno entre 23h e às 06h em todo o país, com exceção para as ilhas Canárias, em meio aos protestos das autoridades regionais para adiantá-lo ou atrasá-lo em uma hora.



O anúncio chega diante da segunda onda da covid-19 em toda a Europa e dias depois da Espanha atingir 1 milhão de casos diagnosticados.