México - Um forte terremoto de 5,7 graus de magnitude, cujo epicentro foi no sudeste do México, abalou neste domingo uma parte da Guatemala, provocando alarme entre a população, mas sem registro de vítimas ou danos, informou a proteção civil.



O porta-voz da Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), David de León, disse aos jornalistas que o tremor ocorreu às 06h47 locais (09h47 de Brasília) com epicentro na costa do Pacífico de Tapachula, Chiapas, México, fronteira com a Guatemala.



No entanto, foi sensível em grande parte do território da Guatemala, especialmente no sudoeste, detalhou.



O porta-voz da Conred, entidade encarregada da proteção civil neste país centro-americano, indicou que houve um monitoramento em todo o país e até agora não há registro de damos.



A Guatemala costuma sofrer fenômenos deste tipo pela convergência das placas tectônicas Caribe, Cocos e América do Norte, assim como pelas falhas geológicas locais que geram uma série de movimentos, em sua maioria imperceptíveis.