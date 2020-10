Ekaterina Antontseva trabalhava como bioquímica, professora, pesquisadora e modelo Reprodução

Rio - Uma cientista e modelo russa de 34 anos foi encontrada morta e nua dentro de seu apartamento, na Rússia, na última semana. As informações são do jornal The Daily Star.

A bioquímica Ekaterina Antontseva, que trabalhava no Instituto Tecnológico de São Petersburgo e atuava como modelo nas horas vagas, teve ainda seu polegar decepado pelo assassino, que o teria usado para acessar seu celular. Seu corpo foi encontrado pelo namorado, um empreendedor, ao retornar de uma viagem a negócios.

Segundo as autoridades policiais do país, Ekaterina foi assassinada, provavelmente, por estrangulamento ou sufocamento.

O principal suspeito do crime, um gamer fanático de 36 anos identificado apenas como Artyom, foi preso nesta segunda-feira. Um dedo - que acredita-se ser o da bioquímica - foi encontrado em seu apartamento.

"Ela era uma pessoa muito boa, muito simpática, todos nós a amávamos e respeitávamos, e agora é difícil falar sobre isso", disse o Dr. Mark Shamtsyan, professor do Instituto Tecnológico de São Petersburgo. Ele também exaltou suas qualidades como professora e pesquisadora na instituição.