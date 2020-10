Europa vive segunda onda do coronavírus AFP

Paris - O mundo registrou na terça-feira um recorde de mais 500.000 novos casos de coronavírus, segundo um balanço da AFP com base nos números divulgados pelas autoridades de saúde.



No total, foram declaradas 516.898 novas infecções e 7.723 vítimas fatais. De acordo com especialistas, este aumento do número de casos no mundo não pode ser explicado apenas pelo maior número de testes realizados desde a primeira onda mundial da epidemia entre março e abril.