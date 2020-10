Vídeo: Búfalo descontrolado colide com carro enquanto foge de leão

Caso aconteceu em parque na África do Sul. Reprodução/Youtube

Por IG - Último Segundo

São Paulo - Um grupo de turistas que estava em um passeio no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, registrou u momento em que um búfalo é atacado por um grupo de leões e colide com outro veículo durante sua fuga. O vídeo foi publicado no Youtube e viralizou nas redes sociais.

No registro, é possível ver o búfalo sendo cercado por duas leoas e um leão. Um dos felinos ataca a presa, que tenta resistir e sacode seu corpo para fazer o predador soltá-lo. Isso faz com que o búfalo acabe colidindo com um dos veículos de passeio que estavam no local, o que assusta os turistas. Confira o vídeo:

O som da colisão do animal com o carro fez com que o leão largasse a presa, o que deu tempo para que o búfalo corresse para longe do local. Entretanto, as leoas que acompanhavam o macho na caçada começaram a perseguir a presa. O vídeo não mostra o desfecho da batalha.