Instagram atualiza exibição de fotos com seios

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 19:50 | Atualizado 28/10/2020 20:30

O Instagram decidiu atualizar a política sobre postagem de fotos parciais de seios em sua plataforma. Segundo a empresa, não vai mais ocorrer remoção de imagens de seios femininos nus caso a pessoa esteja "abraçando, acariciando ou segurando seus seios". Novidade vem depois de uma influenciadora digital plus size do Reino Unido, Nyome Nicholas-Williams, ter começado um protesto sobre suas fotos serem derrubadas, o que não acontecia com mulheres magras.

De acordo com o Instagram, a atualização foi feita para evitar que imagens de corpos gordos e maiores sejam removidas erroneamente. "Imagens ou vídeos de seios sendo apertados não são permitidos no Instagram, pois isso costuma ser comumente associado a conteúdo pornográfico. Sabemos, no entanto, que a aplicação desta política específica pode levar a erros, especialmente com relação à comunidade de Body Positive, projeto para postagem de fotos de aceitação de todos os corpos, e corpos gordos e maiores", diz a rede, em nota.

Caso ocorra dúvidas sobre o conteúdo, a empresa pediu aos revisores para que ele não seja removido, pois o Instagram está comprometido em fazer a coisa certa e continuar a trabalhar com especialistas e com os membros da comunidade para seguir melhorando.

"Reforçamos, no entanto, que imagens que contenham seios sendo apertados, em um movimento de agarrar com os dedos dobrados e onde há uma clara alteração no formato dos mesmos, continuam violando as nossas políticas e serão removidas", ressalta a nota.

