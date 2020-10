Leanza Cornett morreu aos 49 anos após sofrer pancada na cabeça Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 09:23 | Atualizado 29/10/2020 09:25

Estados Unidos - A modelo, atriz e apresentadora Leanza Cornett, de 49 anos, que venceu o concurso Miss America em 1993, morreu após sofrer uma pancada na cabeça. A miss estava internada desde o início do mês, quando sofreu o acidente que resultou na pancada.

A organização do Miss America lamentou a morte no Facebook. "Leanza tinha um espírito brilhante e lindo, e uma risada contagiante. Sabemos o quanto ela significava para muitos, incluindo todos vocês. Estamos devastado", dizia o comunicado.

Depois que venceu o Miss America, Leanza se dedicou a conscientização e prevenção da AIDS/HIV, se tornando a primeira Miss a se envolver na causa. Ela também atuou em séries de TV como "Saved By the Bell: The New Class", "CSI" e "Weeds". Leanza ainda apresentou programas como "Entertainment Tonight" e "Who Wants to Marry a Multi-Millionaire?.