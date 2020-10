Por AFP

Publicado 29/10/2020 10:06 | Atualizado 29/10/2020 10:08

O papa Francisco condenou "o terrorismo e a violência que nunca podem ser aceitos" e "reza pelas vítimas", após o ataque nesta quinta-feira (29) com faca que deixou três mortos na cidade francesa de Nice. "É um momento de dor, um momento de confusão. O terrorismo e a violência nunca podem ser aceitos. O ataque de hoje semeou a morte em um lugar de amor e consolo, como a casa do Senhor", disse em um comunicado o porta-voz do papa, Matteo Bruni, que destacou que o pontífice "reza pelas vítimas e seus familiares".Três pessoas morreram, ao menos uma delas com a garganta cortada, e várias ficaram feridas em um ataque com faca perto da basílica de Notre-Dame no coração de Nice. O autor foi detido.O ataque ocorre menos de duas semanas após o assassinato por decapitação de um professor perto de Paris, por ter mostrado caricaturas do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão.O chefe do governo italiano Giuseppe Conte condenou também o "ataque vil" e pediu a consolidação de uma "frente comum" em defesa dos valores da "liberdade e da paz", escreveu em um tuíte."Nossas certezas são mais fortes que o fanatismo, o ódio e o terror", afirmou.