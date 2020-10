Por iG

Camberra - Em Sidney, na Austrália , uma menina de apenas nove anos, diagnosticada com autismo , foi algemada por policiais após sofrer uma crise na escola. De acordo com a família da criança, não é a primeira vez que a polícia é chamada para atender a menina na escola. As informações são do jornal Extra.



Além do autismo, a criança tem transtorno desafiador de oposição, síndrome de tourette, transtorno do deficit de atenção com hiperatividade e ansiedade. Segundo o portal, a combinação dessas condições faz com que a menina enfrente crises constantes, que algumas vezes desencadeiam em comportamentos agressivos.



A legislação local permite o procedimento e autoriza que agentes de segurança a levem compulsoriamente para centros de assistência de saúde mental, por isso, a família disse que a situação já ocorreu mais de uma vez.

Em uma entrevista ao canal "9News", a mãe da menina fez um apelo para ter acesso à ajuda especializada para cuidar da filha. Na ocasião, ela disse que não culpa a polícia ou os profissionais de saúde por suas ações, mas sentia que crianças como a filha dela estavam fracassando pela falta de especialistas, tratamentos e apoios disponíveis. "Minha filha caiu nas falhas do sistema. Estamos apenas sendo bloqueadas em todos os lugares que vamos", ressaltou a mãe.



Publicidade

A CEO de uma ONG de aconselhamento e apoio a crianças com autismo, Grace Fava, afirmou que acompanha de perto toda a falta de suporte para as famílias que lidam com esse tipo de transtorno. "O sistema está deixando-os na mão. Eu diria que o sistema está quebrado, mas como alguém uma vez me disse, na verdade, não há sistema", disse.