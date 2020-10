Nova variante do coronavírus é identificado por cientistas na Europa Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 16:29 | Atualizado 29/10/2020 16:38

Paris - Uma nova variante do novo coronavírus foi identificada por cientistas de vários institutos e universidades na Suíça e na Espanha.

De acordo com o estudo, a nova "versão" da covid-19 surgiu em junho, no início do verão europeu, provavelmente na Espanha, e se espalhou por vários países.

Entretanto, apesar da descoberta, os cientistas não souberam dizer se o aumento de casos no continente está relacionado com a nova variante.

A pesquisa ainda não foi revisada por outros especialistas, etapa na qual as revistas científicas avaliam a qualidade do trabalho e decidem se ele tem validade ou não.