Rio - O astrô americano do pornô, Ron Jeremy, recebeu mais sete acusações de agressões sexuais nesta quinta-feira, e agora sua pena já pode chegar aos 330 anos. As informações são do jornal The Sun.

As acusações ao astro pornô de 67 anos se somam a outras feitas anteriormente e, agora, o total já chega a 23 - incluindo uma acusação envolvendo uma adolescente de 15 anos. Jeremy aguarda o julgamento atrás das grades após a Justiça americana determinar uma fiança de mais de US$ 6 milhões de dólares para que ele pudesse responder em liberdade.

Jeremy é acusado de estupro, agressão sexual, sexo oral forçado, penetração forçada com objetos, dentre outras coisas, de acordo com os promotores.

Ele começou a trabalhar em filmes pornôs nos anos 70 e já estrelou mais de 2 mil filmes. Segundo uma das vítimas, as denúncias demoraram tanto a vir a público por causa de sua "fama e poder" dentro da indústria.