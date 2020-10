Rescuers search for survivors among the rubble of a collapsed building after a powerful earthquake struck Turkeys western coast and parts of Greece, in Izmir, on October 30, 2020. - A powerful earthquake hit Turkey and Greece on October 30, killing at least six people, levelling buildings and creating a sea surge that flooded streets near the Turkish resort city of Izmir. (Photo by OZAN KOSE / AFP) Caption AFP

Por AFP

Publicado 30/10/2020 18:59 | Atualizado 30/10/2020 19:09

O terremoto que provocou o desabamento de vários prédios na Turquia e Grécia deixou pelo menos 14 pessoas mortas e cerca de 500 feridos, informou o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) e a imprensa local. A magnitude do terremoto foi 7 na escala Richter.



Em Bayrakli, na província turca de Esmirna, equipes de resgate, com cães farejadores, lutavam para tentar alcançar as vítimas e possíveis sobreviventes em meio a uma série de vigas retorcidas e grandes pedaços de concreto, os restos de um prédio de sete andares, segundo imagens transmitidas na emissora pública turca, a TRT.



A Gestão de Emergências e Desastres (AFAD) turca confirmou 12 mortos e 475 feridos. Segundo o governador de Esmirna, cerca de 70 pessoas foram resgatadas nos escombros.



Na Grécia, a ilha de Samos, no arquipélago do Dodecaneso, foi a área mais afetada: dois jovens morreram em decorrência da queda de um muro e nove pessoas ficaram feridas, informou o canal público ERT.



"Foi um caos, nunca passamos por isso. Até agora não temos vítimas. Alguns edifícios foram danificados, principalmente uma igreja", localizada no porto de Karlovassi, informou Giorgos Dionysiou, o vice-prefeito de Samos.

fotogaleria



O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, telefonou nesta sexta para o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para expressar suas condolências pelos mortos.



Como exemplo de sua força, o terremoto causou um aumento no nível do mar que inundou as ruas de Seferihisar, cidade turca localizada no epicentro. A maré também varreu as costas da ilha de Samos. A costa turca, que é muito populosa, foi a mais atingida.



Sentido em Istambul e em Atenas, o sismo ocorreu no mar Egeu, ao sudoeste de Esmirna, terceira cidade da Turquia, e perto da ilha grega de Samos.



"Neste momento, recebemos informações, segundo as quais seis imóveis desabaram em Bornova e Bayrakli", na província de Esmirna, anunciou o ministro turco do Interior, Suleyman Soylu, no Twitter.



"Alguns dos nossos concidadãos estão sob os escombros", acrescentou o ministro do Meio Ambiente, Murat Kurum, que relatou a queda de cinco edifícios.



Pânico O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, telefonou nesta sexta para o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para expressar suas condolências pelos mortos.Como exemplo de sua força, o terremoto causou um aumento no nível do mar que inundou as ruas de Seferihisar, cidade turca localizada no epicentro. A maré também varreu as costas da ilha de Samos. A costa turca, que é muito populosa, foi a mais atingida.Sentido em Istambul e em Atenas, o sismo ocorreu no mar Egeu, ao sudoeste de Esmirna, terceira cidade da Turquia, e perto da ilha grega de Samos."Neste momento, recebemos informações, segundo as quais seis imóveis desabaram em Bornova e Bayrakli", na província de Esmirna, anunciou o ministro turco do Interior, Suleyman Soylu, no Twitter."Alguns dos nossos concidadãos estão sob os escombros", acrescentou o ministro do Meio Ambiente, Murat Kurum, que relatou a queda de cinco edifícios.

Publicidade

As emissoras de televisão do país mostravam imagens de grandes nuvens de poeira, enquanto a população corria para as ruas, em pânico. Em uma imagem captada por um morador, um prédio caía com uma enorme facilidade, enquanto pedestres gritavam: "Meu Deus!".



Em Bornova, socorristas, moradores e policiais tentavam abrir passagem entre os escombros de um prédio residencial de sete andares, com a ajuda de motosserras, segundo as imagens da emissora pública TRT. De tempos em tempos, os socorristas pediam silêncio para localizar sobreviventes.



Uma jovem foi retirada dos escombros de um prédio desabado, segundo a rede CNN-Türk. O governador de Istambul, Ali Yerlikaya, disse que, até o momento, não há informações sobre danos na capital econômica do país.



"Todas as nossas instituições começaram a se deslocar para o local para iniciar os esforços necessários", declarou o presidente Recep Tayyip Erdogan no Twitter.



"O ato de que os dois vizinhos sejam solidários nesses tempos difíceis tem mais valor do que muitas outras coisas", respondeu Erdogan no Twitter.



O sismo aconteceu frente à costa de Samos, perto da cidade turca de Esmirna. Sentido fortemente em Samos, mas também na ilha de Creta e em Atenas, o sismo, de duração prolongada, "foi registrado às 8h51 (horário de Brasília), e seu epicentro se situou a 19 km de Samos e a 2 km de profundidade", segundo o último comunicado do Observatório grego de Sismologia.



Diplomacia do terremoto

De acordo com a Chancelaria turca, os ministros das Relações Exteriores de Grécia e Turquia "destacaram que estão prontos para, em caso de necessidade, se ajudar e apoiar mutuamente".



Esta promessa de ajuda mútua é uma reminiscência da ajuda que a Grécia ofereceu à Turquia após o terramoto de 1999, que deixou 17.000 mortos, um gesto que permitiu a retomada nas relações entre os dois países rivais. Isso levou alguns especialistas a cunhar a frase "diplomacia do terremoto".



A União Europeia e a Otan ofereceram ajuda em tudo o que a Turquia solicitar, expressaram Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Jens Stoltenberg, secretário geral da Otan, no Twitter.



Tanto a Turquia quanto a Grécia estão situadas em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Na Turquia, além do terremoto de 1999, um tremor de magnitude 7,1 atingiu a província de Van e deixou mais de 600 mortos e em janeiro passado, outro de 6,7 deixou cerca de quarenta mortos na província de Elazig (leste).



Na Grécia, o último terremoto catastrófico ocorreu em julho de 2017 - na ilha de Kos, perto de Samos, no arquipélago do Dodecaneso - e deixou dois mortos.